Gelibolu'da Kamu Personeline Tütün Bağımlılığı Eğitimi Verildi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından kamu personeline tütün bağımlılığı eğitimi verildi. Sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri hakkında bilgi verildi. Eğitimde ayrıca koruyucu sağlık hizmetleri tanıtıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından kamu personeline tütün bağımlılığı eğitimi verildi.
Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Bilgehan Özaydın Tekin tarafından verilen eğitimde, sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri anlatıldı. Sigarayı bırakmak isteyen personel, Sigara Bırakma Polikliniklerine yönlendirildi.
Eğitimde ayrıca Sağlıklı Hayat Merkezleri'nin koruyucu sağlık hizmetleri tanıtılarak farkındalık oluşturuldu.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel