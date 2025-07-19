Gelibolu'da Kaldırım İşgalleri Son Buldu

Gelibolu'da Kaldırım İşgalleri Son Buldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Güneyli köyü sahilindeki işletmelere ait masa ve sandalyelerin kaldırılmasıyla, yürüyüş yapacak vatandaşlar ve engelli bireylerin ulaşımı kolaylaştı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü sahilindeki işletmelere ait masa ve sandalyeler kaldırıldı.

Güneyli sahil boyunca yürüyüş yapmak isteyen vatandaşların ve engelli bireylerin karşılaştığı kaldırım işgalleri, Kaymakamlık denetimlerinin ardından son buldu.

Yapılan denetimlerde, sahildeki kaldırımlarda işgal eden işletmelerin masa ve sandalyeleri kaldırıldı. Böylece yayaların ve engelli vatandaşların ulaşımı kolaylaştı.

Ayrıca, tel çitle kaldırım kapatan bir kişi de uyarıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
Meclis'te 'Zeytinlik yasası' görüşmelerinde arbede çıktı

Meclis'te arbede çıktı! Milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti

Minik Serçe'den radikal değişim! Yeni imajıyla ilk poz geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.