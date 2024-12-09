Gelibolu'da Kadınlara Meslek Eğitimi Projesi Başladı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dar gelirli ve dezavantajlı kadınlara meslek öğretilmesi amacıyla kaymakamlıkça hayata geçirilen proje kapsamında 79 kursiyere eğitim veriliyor.

Gelibolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Gelibolu Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle, kadınların meslek öğrenmesi ve istihdamlarının desteklenmesi amacıyla düzenlenen kurslar yeniden başladı.

Kaymakam Bekir Abacı, kursların başlaması dolayısıyla ziyaret ettiği Sosyal Dayanışma Merkezinde, vakıf müdürü Türker Erdihan'dan bilgi aldı.

Sabun yapımı, dikiş, nakış ve kuaförlük alanlarında eğitim alan kursiyerlerin 37 ile 72 ay aralığındaki çocuklarına merkezde kreş hizmeti sağlanıyor.

Yeni yılda kursların yenilenmesi ve takı tasarımı, kağıt rölyef ve spor alanında kursların açılması planlanıyor.