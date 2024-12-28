Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında düğüm çözülüyor
Narin Güran davasında düğüm çözülüyor! Gözler çıkacak kararda
Husilerden İsrail'de uykuları kaçıran füze saldırısı: Bölgede sirenler çaldı
İsrail'de uykuları kaçıran saldırı! "Sığınaklara gidin" çağrısı
Plastik poşete zam kararı
Plastik poşete zam kararı! Yeni yılda yürürlüğe girecek
Panama Kanalı'na göz diken Trump'a tokat gibi yanıt
Trump göz dikmişti! Devlet başkanından tokat gibi yanıt

Gelibolu'da İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı

Gelibolu'da İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesinde, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendiGelibolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesinde, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

Gelibolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan slayt gösterildi.

Öğrenciler tarafından "Küfe" adlı mini tiyatro sahnelendi, "Zulmü alkışlayamam" adlı şiir okundu. "Çanakkale Şehitlerine" adlı oratoryonun ardından koro şarkılar seslendirdi.

Törende, ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulundan Alper Özhan, Eşref Bitlis İlkokulundan Zeynep Eğilmez, Gazı Süleyman Paşa İlkokulundan Sare Başaran ile Namık Kemal Ortaokulundan Almina Ece Ocak, 100. Yıl Barış Ortaokulundan İdil Kavalcı, İmam Hatip Ortaokulundan Ceylin Hamiyet Çamur'a ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene Kaymakam Bekir Abacı, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
img

Trump göz dikmişti! Devlet başkanından tokat gibi yanıt
img

Şam Valisi'nden dikkat çeken Türkiye mesajı: Bunu hiç unutmayacağız
img

Cristiano Ronaldo'dan hayranlarını yıkan karar
Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, yaş farkını gören annesi çıldırdı
Süper Lig devinin yıldızı nişanlandı, annesi pişman etti
Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
Makarnaya ödediği paraya isyan etti
Yunan bakan yardımcısından alçak tehdit: Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz
Alçak tehdit! "Türkiye'yi etkisiz hale getireceğiz"
Uçak kazasından sağ kurtulan adamın söyledikleri bir hayli enteresan
Uçak kazasından sağ kurtulan adamın söyledikleri bir hayli enteresan
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin erkek olduğunu gören adam yıkıldı
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
Enes Güran: Bizim köyü güzel bir köy zannetmeyin
Narin'in ağabeyi korkunç gerçeği itiraf etti: Yalnız biz biliriz

Son Dakika Haberleri

İstanbul elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Fatih, Şişli, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 28-29 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef büyük ödül ne? MasterChef şampiyonu ne kazanacak 2025? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Morena Taraku kimdir? Kızılcık Şerbeti'ni konuk şarkıcı kim? Bursa elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İl Milli Eğitim Müdürü ATAMA KARARNAMESİ yayınlandı 28 Aralık Cumartesi (15 İL)!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.