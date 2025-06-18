Gelibolu'da İki Ayrı Buğday Tarlasında Yangın Çıktı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, iki ayrı buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Cevizli Köyü'ndeki bir buğday tarlasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gelibolu İtfaiyesi ile orman itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.

Başka bir buğday tarlasında, bir kuşun elektrik tellerine çarpmasıyla başladığı düşünülen yangın da Gelibolu İtfaiyesi, orman itfaiye ekipleri ile 2 yangın helikopterinin çalışmalarıyla kısa sürede kontrol altına alındı.