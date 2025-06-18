Gelibolu'da İki Ayrı Buğday Tarlasında Yangın Çıktı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, iki ayrı buğday tarlasında çıkan yangınlar itfaiye ekipleri tarafından başarıyla söndürüldü. İlk yangın, Cevizli Köyü'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İkinci yangın ise bir kuşun elektrik tellerine çarpması sonucunda başladı ve kısa sürede kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, iki ayrı buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Cevizli Köyü'ndeki bir buğday tarlasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Gelibolu İtfaiyesi ile orman itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.
Başka bir buğday tarlasında, bir kuşun elektrik tellerine çarpmasıyla başladığı düşünülen yangın da Gelibolu İtfaiyesi, orman itfaiye ekipleri ile 2 yangın helikopterinin çalışmalarıyla kısa sürede kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel