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Gelibolu'da Hız İhlali Denetimi Gerçekleştirildi

Gelibolu'da Hız İhlali Denetimi Gerçekleştirildi
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde trafik ekipleri, hız ihlali denetimi yaparak 200 aracı kontrol etti. İhlali bulunan sürücülere ceza uygulandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki trafik ekiplerince hız ihlali denetimi gerçekleştirildi.

Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince Gelibolu-Eceabat ve Keşan-Gelibolu kara yollarında yapılan denetimlerde 200 araç denetlendi.

Denetimlerde ihlali ve eksikleri bulunan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

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Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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