GELİBOLU'DA HIDIRELLEZ COŞKUYLA KUTLANDI

GELİBOLU, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde sahilde yapılan Hıdırellez kutlamalarına katılanlar taşlarla dilediklerinin resimlerini yapıp, hayalleri için dua etti.

Baharın müjdeleyicisi Hıdırellez, Gelibolu ilçesinde coşkuyla kutlandı. Akşam sokak aralarında ateş yakıp üstünden atlayan vatandaşlar, gün doğarken Hamzakoy ve Feneraltı mevkiilerinde sahile indi. Vatandaşlar, sahip olmak istedikleri ev ve arabaları simgeleyen şekiller çizdi, dilek tutup, dua etti. Çok sayıda kişi daha sonra topladıkları taşları denize attı.

Hıdırellez kutlamaları için sahile inen Fatma Ekim, 'Emekliyim, burada yaşıyoruz. Buranın adetiymiş. Her Mayıs'ın 5'de gelip, Hıdrellez kutlaması yapıyoruz. Ben de arkadaşımı aldım, 'Gel gidelim, 1+1 ev çizelim kendimize' dedim. 1+1 yaptım evimi" dedi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel