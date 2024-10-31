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Gelibolu'da Hasta Hakları Semineri Düzenlendi

Gelibolu'da Hasta Hakları Semineri Düzenlendi
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen seminere sağlık personeli ve vatandaşlar katıldı. Hasta hakları, sağlık hizmetlerinden yararlanma ve mahremiyetin korunması gibi konular ele alındı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sağlık personeli ve vatandaşlara yönelik hasta hakları konulu seminer düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce, "Hasta Hakları Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen seminere ilçe merkezi ve köylerindeki muhtarlar, aile sağlığı merkezine kayıtlı vatandaşlar ve sağlık personeli katıldı.

Seminerde, sağlık hizmetlerinden yararlanma, bilgi alma, sağlık kurumunu ve personelini seçme, mahremiyetin korunması, dini vecibelerini yerine getirme, şikayet ve tazminat hakkı gibi konular katılımcılara anlatıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel

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