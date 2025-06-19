Gelibolu'da Hasat Sezonu Öncesi Biçerdöver Denetimleri Yoğunlaştı

Gelibolu'da Hasat Sezonu Öncesi Biçerdöver Denetimleri Yoğunlaştı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hasat sezonuyla birlikte Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, biçerdöverlerin yangın güvenliği ve belgelendirmelerini kontrol ediyor. Biçerdöver operatörlerinin yeterlilik belgeleri ve araçlarda gerekli yangın söndürücülerin bulunup bulunmadığı denetleniyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde hasat sezonunun başlamasıyla birlikte Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, biçerdöver kontrollerini yoğunlaştırdı.

Bölgede son günlerde artan buğday yangınları nedeniyle denetimlerde özellikle yangın güvenliği ve belge eksikliklerine odaklanılıyor. Biçerdöver operatörlerinin G sınıfı sürücü belgesi veya Biçerdöver Operatör Belgesi'ne sahip olup olmadığı denetlenirken, her araçta en az iki adet, tarihi geçmemiş 6 kilogramlık yangın söndürücü cihaz bulundurulması zorunluluğu da kontrol ediliyor. Bu şartları taşımayan araçların çalışmasına izin verilmiyor.

Hasat sırasında dane kaybını önlemek amacıyla teknik ekipler tarafından ölçümler yapılarak üreticiler bilgilendiriliyor. Böylece verim kaybının en aza indirilmesi hedefleniyor.

Yangın riskine karşı alınan önlemler kapsamında biçerdöver, balya makinesi ve ot biçme makinelerini kullanan üreticilere anız ve orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulunuluyor. Özellikle ormanlara bitişik hububat alanlarında, hasat sonrası 5 ila 10 metre genişliğinde pullukla sürülmüş bantlar oluşturulması gerektiği vurgulanarak, köy muhtarları ve çiftçilere bilgilendirme yapılıyor.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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