Gelibolu'da Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Gaziler Günü dolasıyla tören düzenlendi.

Etkinlik, 2. Kolordu Komutanlığı binası önünde Atatürk Anıtı'na Kaymakam Cihat Koç, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Tapar tarafından çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı ve öğrenciler şiir okudu.

Buradaki programın ardından Gelibolu Şehitliğine geçildi. Kaymakam Koç, anı defterini imzalayarak bir konuşma yaptı.

Program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.