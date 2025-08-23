Gelibolu'da Firari Hükümlü Yakalandı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, kesinleşmiş 3 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü H.S, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 3 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
İhbarı değerlendiren polis, firari hükümlü H.S'yi takip etmeye başladı.
Gelibolu Pazar Yeri Meydanı'nda yakalanan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel