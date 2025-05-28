Gelibolu'da El Emeği Ürünler Sergilendi

Gelibolu'da El Emeği Ürünler Sergilendi
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı bir sergi açıldı. Açılışta Gelibolu Kaymakamı, Belediye Başkan Yardımcısı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü yer aldı. Sergide 110 farklı alanda eğitim alan 150 kursiyerin eserleri sergilendi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışı, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Mehmet Sever ve kursiyerlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gelibolu Halk Eğitim Merkezi'nin 110 farklı alanda açtığı kurslara katılan yaklaşık 150 kursiyerin el işi, resim, biçki-dikiş, takı tasarımı, seramik ve nakış gibi alanlardaki çalışmaları sergilendi.

El Sanatları Teknolojisi alanında 10 farklı iş birliğiyle açılan 33 kursta 536 kursiyer, Giyim Üretim Teknolojisi alanında ise 2 iş birliğiyle açılan 20 kursta 362 kursiyer eğitim aldı. Sanat ve Tasarım alanında açılan 2 kursta ise 48 kursiyer, aldıkları eğitimi sanatsal ürünlere dönüştürdü.

Etkinlik, kursiyerlerin performans sergilediği Türk Halk Müziği korosu konseriyle sona erdi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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