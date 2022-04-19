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Gelibolu'da düzenlenen resim ve şiir yarışmaları sonuçlandı

AA - Doğan Zelova - Güncel
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Gelibolu'da düzenlenen resim ve şiir yarışmaları sonuçlandı

Gelibolu Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim ve şiir yarışmaları sonuçlandı.

Gelibolu Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim ve şiir yarışmaları sonuçlandı.

Bu yıl teması "Aydınlık Türkiye'nin Geleceğindeki Hayalleriniz" olarak belirlenen şiir yarışması için 37, resim yarışması için 114 eser teslim edildi.

Belediye Meclisi üyeleri Mustafa Çoban, Deniz Cankara ile Türk dili edebiyatı, Türkçe ve görsel sanatlar öğretmenlerinden oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda dereceye girerek ödül alan öğrenciler belirlendi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin hediye çekleri ve teşekkür belgeleri ise 22 Nisan Cuma günü Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programda verilecek.

Yarışmalara katılan tüm eserler, Atatürk Kültür Merkezi'nin ikinci katında sergilenecek.

AA / Doğan Zelova - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Nisan, Şiir, Güncel, Haberler

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