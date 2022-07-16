Gelibolu'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA - Doğan Zelova - Güncel
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
A.M. idaresindeki 06 DDL 162 plakalı otomobil, Güneyli köyü yakınındaki Mahmutpaşa mevkisinde yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Doğan Zelova - Güncel