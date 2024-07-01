Çanakkale'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları yapıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla kutlama etkinlikleri yapıldı.

Hamzakoy sahilindeki etkinlikler, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı ve beraberindeki protokol üyelerinin deniz şehitleri anısına Çanakkale Boğazı'na çelenk bırakması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gelibolu Belediye Başkan Vekili Ufuk Tapar, programda yaptığı konuşmada, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun önemine işaret ederek, "Aklı, ruhu ve kalbi aydınlık Türk denizcisi, her geçen gün daha da güçlenerek bayrağımızı dünyanın denizlerinde sonsuza dek şerefle dalgalandıracaktır." dedi.

400 metre erkekler ve kadınlar yüzme yarışmasının ardından ise dipten kupa çıkarma ile ördek yakalama yarışmaları gerçekleştirildi.

Yüzmede kadınlarda Şimal Türkel, Tuğçe Savra ve Bigem Efla Adalı, erkeklerde Yusuf Tolgahan Güz, Cem Danacı ve Abdullah Yıldırım dereceye girdi. Dipten kupa çıkarma yarışmasını Halil İbrahim Gür, ördek yakalama yarışmasını Barış Tipieser, yağlı direkten bayrak kapma yarışmasını ise Şahan Barca kazandı.

Yarışmalarda başarılı olanlara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.