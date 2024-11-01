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Gelibolu'da Cumhuriyet Bayramı Konseri Düzenlendi

Gelibolu'da Cumhuriyet Bayramı Konseri Düzenlendi
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında askeri bando konseri verildi. Vatandaşların ilgiyle dinlediği konser, marşlar ve türkülerle renklendi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı bandosu tarafından konser verildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik müdürlük salonunda gerçekleştirildi.

Marşların yanı sıra türkülerinin de çalındığı konsere katılan vatandaşlar eserlere eşlik etti.

Konser sonunda Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, askeri bandoyu kutladı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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