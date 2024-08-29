Çanakkale'de İşçi Hangarın Çatısından Düşerek Hayatını Kaybetti
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Karayolları Şefliğine ait bir hangarın çatı onarımında çalışan bir işçi, henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetti. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir şantiyede çalışan işçi hangarın çatısından düşerek yaşamını yitirdi.
Karayolları Şefliğine ait hangarın çatı onarımında çalışan R.İ. henüz belirlenemeyen nedenle aşağıya düştü.
Ağır yaralanan işçi buradan ambulansla Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
R.İ. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.