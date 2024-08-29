Çanakkale'de İşçi Hangarın Çatısından Düşerek Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir şantiyede çalışan işçi hangarın çatısından düşerek yaşamını yitirdi.

Karayolları Şefliğine ait hangarın çatı onarımında çalışan R.İ. henüz belirlenemeyen nedenle aşağıya düştü.

Ağır yaralanan işçi buradan ambulansla Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

R.İ. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.