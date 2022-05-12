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Gelibolu'da çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA - Doğan Zelova - Güncel
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Gelibolu'da çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinden Gelibolu istikametine seyreden M.Ö'nün kullandığı 17 GA 186 plakalı otomobil, Bolayır köyü yol ayrımında M.K.E. idaresindeki 34 GZ 4757 plakalı otomobille çarpıştı. M.Ö. yönetimindeki otomobil, çarpışmanın etkisiyle savrulduktan sonra yol kenarındaki direğe de çarparak durabildi.

Kazada, sürücüler M.Ö. ve M.K.E. ile araçlarda bulunan E.S, G.S ve A.E. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şehit Koray Onay Gelibolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Doğan Zelova - Güncel

Çanakkale, Otomobil, Edirne, Keşan, Güncel, Haberler

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