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Gelibolu'da Bir Günde 67 Ünite Kan Bağışı Yapıldı

Gelibolu'da Bir Günde 67 Ünite Kan Bağışı Yapıldı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Kızılay işbirliğiyle düzenlenen mobil kan bağışı etkinliğinde, bir günde 67 ünite kan toplanarak önemli bir toplumsal katkı sağlandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir günde 67 ünite kan bağışı yapıldı.

Gelibolu Kızılay Şubesi ile Çanakkale Kızılay Merkezi işbirliğiyle mobil kan toplama aracı, ilçe merkezindeki balıkhane önünde konuşlandırıldı.

Mobil kan toplama aracında bir günde 67 gönüllü bağışında bulundu.

Gelibolu Kızılay Şube Başkanı Fahrettin Öztürk, yaptığı açıklamada, sağlıklı her insanın kan verebileceğini belirterek, "Bu hem kendi sağlığı hem de bir can kurtarma açısından önemlidir. Bir günlük gerçekleşen kan alınıma halkımızın duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Bağışçı Murat Çatal da 3 ayda bir kan verdiğini ifade ederek, "Bunun bir vatandaşlık görevi olduğunu biliyorum. Verdiğim her kan sonrası bir canın kurtulmasına vesile olduğumu düşünerek huzur buluyorum. Sağlıklı her arkadaşıma da tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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