Gelibolu'da Biçerdöver Kontrol Hizmetleri ve Anız Yangınlarının Önlenmesi Toplantısı Düzenlendi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde biçerdöver operatör ve sahiplerine yönelik düzenlenen toplantıda, hasat öncesi alınacak tedbirler ve olası anız yangınlarına karşı alınması gereken önlemler anlatıldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde biçerdöver operatör ve sahiplerine yönelik, "Biçerdöver Kontrol Hizmetleri ve Anız Yangınlarının Önlenmesi" başlıklı toplantı düzenlendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen toplantıda, hasat öncesi alınacak tedbirler, biçerdöverlerde dane kayıplarının azaltılması, olası anız ve orman yangınlarına karşı sezon öncesi alınması gereken tedbirler katılımcılara anlatıldı.
Hasat zamanında biçerdöver operatör ve sahiplerine, bulundurulması zorunlu belge ekipman ve yangın söndürme tüpleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan da katıldı.