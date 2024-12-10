Gelibolu'da Battığı Yerden Çıkarılan Tekne Tersaneye Götürüldü
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yağmur suyu nedeniyle batan bir tekne, liman başkanlığı nezaretinde yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda denizden çıkarıldı. Tekne, arka bölümündeki zarar nedeniyle tamir için tersaneye götürüldü.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yağmur suyu ile dolması sonucu batan tekne denizden çıkarıldı.
Sahibinin yurt dışında olması nedeniyle yapılan görüşmeler sonunda liman başkanlığı nezaretinde kurtarma çalışması yapıldı.
Ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda dalgıç tarafından vinçe bağlanan tekne battığı yerden çıkarıldıktan sonra tıra yüklendi.
Arka bölümünde zarar oluşan tekne, tamir ve onarım çalışması için tersaneye götürüldü.