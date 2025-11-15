Gelibolu'da Balık Tutmaya Giden Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan ve Tekirdağ'da balık tutmak için denize açılan İsmail Ağırman'ın cansız bedeni bulundu.

İlçeye bağlı Kavakköy beldesinde yaşayan 50 yaşındaki Ağırman, oğluyla balık avı için Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine giderek denize açıldı.

Bir süre sonra gözden kaybolan Ağırman'ın ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri İsmail Ağırman'ın bulunması için Kızılcaterzi mevkisi açıklarında çalışma başlattı.

Dalış timlerinin de destek verdiği arama kurtarma çalışması kapsamında Ağırman'ın cansız bedeni kıyıdan yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulundu.

Ağırman'ın cenazesi kıyıya çıkarılıp olay yeri incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü.