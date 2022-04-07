Gelibolu'da asırlık zeytin ağaçları dikiliyor - Haberler

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Gelibolu'da asırlık zeytin ağaçları dikiliyor

AA - Doğan Zelova - Güncel
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Gelibolu'da asırlık zeytin ağaçları dikiliyor

Gelibolu Belediyesi tarafından Ege Bölgesi'nden getirtilen asırlık 6 zeytin ağacının dikimine başlandı.

Gelibolu Belediyesi tarafından Ege Bölgesi'nden getirtilen asırlık 6 zeytin ağacının dikimine başlandı.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağaçların Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ilçede bulunan park ve yeşil alanlarda yeniden toprakla buluşturulduğunu bildirdi.

Daha yeşil bir çevre için Ege Bölgesinden getirilen asırlık zeytin ağaçlarını Gelibolu'da toprakla buluşturduklarını aktaran Özacar, "Geleceğimizi, yeşilimizi, doğamızı korumak hepimizin görevi. Ege Bölgesi'nden sökülen asırlık zeytin ağaçlarından 6'sı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce ilçemizde bulunan park ve yeşil alanlarda yeniden toprakla buluşturuldu. Daha güzel ve yeşil bir Gelibolu için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Doğan Zelova - Güncel

Mustafa Özacar, Ege, Güncel, Haberler

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