Haberler

Gelibolu'da Akran Zorbalığına Karşı Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Gelibolu'da Akran Zorbalığına Karşı Farkındalık Eğitimi Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde lise öğrencilerine yönelik akran zorbalığı ve güvenli okul farkındalığı eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim programı, Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde lise öğrencilerine yönelik akran zorbalığı ve farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda eğitim programı düzenlendi.

Öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen programda akran zorbalığının tanımı, karşılaşıldığında izlenmesi gereken yollar ve güvenli okul farkındalığı üzerine bilgiler aktarıldı.

Gelibolu, Çanakkale Film Festivali'ne ev sahipliği yaptı

Çanakkale Kültür Turizm ve Sanat Derneği tarafından bu yıl ilki düzenlenen Çanakkale Film Festivali'nin açılış töreni, Gelibolu Belediyesi'nin ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Açılış öncesinde araştırmacı-yazar Vadullah Taş'ın hazırladığı 70'ler Kostüm Sergisi, "Yeşilçam'dan Yansıyanlar", "Aile Filmleri Afiş Sergisi" ve analog fotoğraf makineleri sergisi sanatseverlerle buluştu.

Davetliler, etkinlikte yönetmen Gökhan Arı'nın konuk olarak yer aldığı "Bir Umut" filmini izledi.

Programda, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Arı ve festivale katılan konuklara plaket takdim etti.

Çanakkale Film Festivali, 29 Kasım'a kadar sürecek gösterim ve etkinliklerle sinemaseverleri ağırlayacak.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Fransa bu olayla çalkalandı! İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak

İş görüşmesine gelen yüzlerce kadına mide bulandıran tuzak
Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcı Yargıtay'a atandı

Mehmet Ağar'la aynı masada görüntülenen başsavcının görev yeri değişti
Kilo alma deneyi yapan Influencer hayatını kaybetti

Yaptığı akıl almaz deney, fenomeni uykuda ölüme götürdü
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Yer: İstanbul! Düğün salonunda gizli kamera skandalı

Kadınlar buldu! İstanbul'daki düğün salonunda gizli kamera skandalı
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
5 yıl hapsi istenen CZN Burak hakkında mahkeme kararını verdi

5 yıl hapsi isteniyordu! CZN Burak hakkında karar çıktı
Düştüğü nota beğeni yağıyor! Arda'dan Fener taraftarını mest eden paylaşım

Arda'dan Fener taraftarını mest eden paylaşım
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i sürprize izin vermedi

Avrupa'da tarih yazıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.