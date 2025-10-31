Gelibolu'da Afet Farkındalık Eğitimi ve Yangın Tatbikatı Düzenlendi
Çanakkale Gelibolu'da AFAD ve Valilik işbirliğiyle gerçekleştirilen afet farkındalık eğitimi ve yangın söndürme tatbikatında katılımcılara yangına ilk müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Eğitimin sonunda yapılan bilgi yarışmasında birinci olan öğrenciye acil durum çantası hediye edildi.
Gelibolu ilçesinde Çanakkale Valiliği ve AFAD Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğiyle Afet Farkındalık Eğitimi, Deprem Anı ve Yangın Söndürme Tatbikatı gerçekleştirildi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen etkinliğe AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun başkanlık etti.
Programda yangın söndürme uygulama tatbikatı ile yangına ilk müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.
Katılımcılar, AFAD ekiplerinin gözetiminde yangın tüpleriyle doğru ve güvenli biçimde müdahale etmeyi öğrendi.
Eğitimin sonunda yapılan bilgi yarışması ile öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmeleri sağlandı.
Yarışmada birinci olan öğrenciye, AFAD tarafından acil durum çantası hediye edildi.