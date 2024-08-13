Çanakkale'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Selime Kantuna, evinde ölü bulundu. Komşularının haber alamaması üzerine polis ve sağlık ekipleri eve gitti ve Kantuna'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Yüksek tansiyon hastası olan yaşlı kadının cesedi, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokağı'ndaki bir apartmanın ikinci katındaki dairesinde tek başına yaşayan Selime Kantuna'dan (80) iki gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi.
Eve giden polis ve sağlık ekipleri, kadının hareketsiz olduğunu gördü.
Öldüğü anlaşılan Kantuna'nın cansız bedeni, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Yaşlı kadının, yüksek tansiyon hastası olduğu öğrenildi.