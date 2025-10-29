Gelibolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kapsamında Askeri Teçhizat Tanıtımı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte, 2. Kolordu Komutanlığına bağlı komando birliği tarafından askeri teçhizatlar tanıtıldı. Etkinliğe yerel yöneticiler ve çocuklar katıldı.
İlçedeki 26 Kasım Caddesi'ndeki spor salonu önünde 2. Kolordu Komutanlığına bağlı komando birliği tarafından kullanılan askeri teçhizatlar tanıtıldı.
Etkinliğe Gelibolu Kaymakamı Cihat Koç, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ve 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren sergiyi gezdi.
Çocuklar da teçhizatları inceledi.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel