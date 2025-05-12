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Gelibolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Okçuluk İl Şampiyonası Düzenlendi

Gelibolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Okçuluk İl Şampiyonası Düzenlendi
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Gelibolu'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Okçuluk İl Şampiyonası'na 30 sporcu katıldı. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Okçuluk İl Şampiyonası gerçekleştirildi.

Gelibolu 26 Kasım Okçuluk Poligonu'ndaki şampiyonaya makaralı yay ve klasik yay 18 yaş altı 21 yaş altı kategorilerinde toplamda 30 sporcu katıldı.

Yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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