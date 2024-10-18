Gelibolu'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla kutlama etkinliği yapıldı.

İlçe merkezindeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gelibolu Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Şen, etkinlikte yaptığı konuşmada, muhtarların, yaşadıkları bölgelerde halkın seçtiği demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu belirterek, "Tüm muhtarlarımızın günü kutlu olsun." dedi.

Tüm Muhtarlar Derneği üyeleri, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı'nın Öğretmenevi'nde verdiği öğle yemeğine katıldı.