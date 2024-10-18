Üye Girişi
Haberler

Gelibolu'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı

Gelibolu'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Kutlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte muhtarlar onurlandırıldı. Etkinlik, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla kutlama etkinliği yapıldı.

İlçe merkezindeki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gelibolu Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Şen, etkinlikte yaptığı konuşmada, muhtarların, yaşadıkları bölgelerde halkın seçtiği demokrasinin vazgeçilmez unsurları olduğunu belirterek, "Tüm muhtarlarımızın günü kutlu olsun." dedi.

Tüm Muhtarlar Derneği üyeleri, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı'nın Öğretmenevi'nde verdiği öğle yemeğine katıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel

Yerel Haberler Muhtarlar Günü Gelibolu Politika Güncel Yaşam

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

Bakanlık, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

 'Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama var

'Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama var

 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin liderinin ilk ifadesi

Bebek katili çetenin lideri öğrenciyken de masum değilmiş
Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İZSU İzmir su kesintisi! 19-20 Ekim Buca, Karabağlar, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 19-20 Ekim Küçükçekmece, Beykoz, Bakırköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hepsiburada'yı kim aldı, adı değişecek mi? Kazak kaspi kz ne şirketi? Süleyman Yetik kimdir, Süleyman Yetik kaç yaşında nereli? Süleyman Yetik bulundu mu? Süleyman Yetik öldü mü, yaşıyor mu? 19 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, Akrep, İkizler burcu yorumu! 19 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Ekim günün maçları nereden izlenir? Okul saatleri değişti mi? Okullar saat kaçta başlayacak? Ders saatleri değişti mi, ders saatleri neden değişti? Dersler kaç dk. oldu, saat kaçta başlayacak? Kızılcık Şerbeti Fatih'in sevgilisi kim? 19-20 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.