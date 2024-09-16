Gelibolu'da 109 Yıllık Patlamamış Top Mermileri İmha Edildi
Çanakkale Savaşları'nın yapıldığı Gelibolu Yarımadası'nda, 109 yıllık 18 patlamamış top mermisinden 13'ü güvenli bir şekilde imha edilerek yok edildi. Diğer 5 mermi için ise incelemeler devam ediyor.
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nın Eceabat ilçesinde bulunan 109 yıllık, patlamamış 18 top mermisinden 13'ü Beşyol köyü yakınlarında güvenlik önlemi alınıp imha edildi. Diğer 5 top mermisinin ise incelemesinin sürdüğü bildirildi.
HABER: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,