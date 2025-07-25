Kore ve Kıbrıs Gazileri Gelibolu'da

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Çanakkale'nin Gelibolu Belediyesi Kore ve Kıbrıs Gazileri (Korsavaş) Derneği üyelerini misafir etti.

Çanakkale'nin Gelibolu Belediyesi Kore ve Kıbrıs Gazileri (Korsavaş) Derneği üyelerini misafir etti.

Ankara'nın Çankaya merkezli Korsavaş Derneği üyeleri, Çanakkale Şehitliği'ne gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından Gelibolu Belediyesi'nde ağırlandı.

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, yaptığı açıklamada, Dernek Başkanı Ertuğrul Erdoğan ve beraberindeki heyeti kentte ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ziyaret kapsamında, tarihi alanların yanı sıra Gelibolu'nun çeşitli noktaları da gezildi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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