Gelibolu Belediyesi Kimsesiz Çocuklar Yararına Etkinlik Düzenledi
Gelibolu Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, İngilizce öğretmeni Tuğçe Kocakaya ve Müberra Ulukaya tarafından yardım kutularına bağış yapıldı. Ayrıca açık hava sinemasında film gösterimi, yüz boyama ve sihirbazlık gösterileri gibi etkinlikler gerçekleştirildi.
Gelibolu Belediyesinin katkılarıyla kimsesiz çocuklar yararına etkinlik düzenlendi.
İngilizce öğretmeni Tuğçe Kocakaya ile Müberra Ulukaya'nın, Gelibolu Belediyesinin katkılarıyla düzenlediği etkinliğe katılanlar yardım kutularına bağış yaptı.
Ardından Fener Altı Mevkisinde bulunan Çınar Altı Bahçesinde açık hava sinemasında film gösterimi gerçekleştirildi.
Çocuk Festivalinde palyaço eşliğinde çocuklara yüz boyama yapıldı.
Müzik dinletisi ile devam eden etkinliklerde sihirbazlık gösterileri gerçekleştirildi.