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Gelibolu Belediyesi 'E-Ruhsat Projesi'ni Tanıttı

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Gelibolu Belediyesi, ruhsat işlemlerinin dijital ortamda yapılmasını sağlayacak olan 'E-Ruhsat Projesi'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Proje, 1 Şubat'ta başlayacak ve işlemlerin daha hızlı ve şeffaf bir şekilde yürütülmesine olanak tanıyacak.

Gelibolu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "E-Ruhsat Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

Belediyenin meclis salonunda düzenlenen toplantıya ilçede faaliyet gösteren proje müellifleri, mimarlar ve mühendislerin katıldı.

Toplantıda, proje sayesinde ruhsat işlemlerinin belediyeye gelmeden de yapılabileceği anlatıldı.

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, yaptığı konuşmada, projenin 1 Şubat'ta başlayacağını belirterek, "Artık ruhsat işlemleri daha hızlı, daha şeffaf, takip edilebilir ve dijital ortamda yapılabilecek. Şehrimizi daha güçlü bir geleceğe taşımak için dijital dönüşümü hep birlikte sahiplenelim." dedi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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