Geleneksel yöntemlerle kenevirden örülen giysiler TEKNOFEST'te sergileniyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) akademisyen ve öğrencileri tarafından geleneksel yöntemlerle kenevirden yapılan eşyalarla kıyafetler, TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) akademisyen ve öğrencileri tarafından geleneksel yöntemlerle kenevirden yapılan eşyalarla kıyafetler, TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

OMÜ akademisyen ve öğrencileri tarafından kenevirden örülen hırka, kravat, şapka, gömlek ile kilim ve çanta gibi çok sayıda ürün, TEKNOFEST KARADENİZ'de yerini aldı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, AA muhabirine, kenevirin bölge açısından önem taşıdığını söyledi.

Üniversite olarak kenevir açısından önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Ünal, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi, üzerine düşeni yaparak bu alanda 23 proje üretti. Stantta özellikle geleneksel el sanatları olarak gerçekleştirilen birtakım ürünleri görüyoruz. Bunlar geçmişte yapılan şeylerdi. Bunların mutlaka endüstriye dönüşmesi gerekiyor, tekstil, selüloz ve ilaç anlamında." dedi.

OMÜ Samsun Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğretim görevlisi Coşkun Yanar da kenevir üretimi ve kenevirden yapılan ürünlerin son dönemde yeniden gündeme geldiğine dikkati çekti.

Türkiye'de kenevirin geçmiş dönemlerde daha çok kültürel alanlarda değerlendirildiğini dile getiren Yanar, "Geçmiş dönemlerde daha çok giyim kuşam eşyası olarak kullanıldı. Üniversite olarak kenevir üzerinde tarım, mühendislik, sağlık ve kültürel alanlarda çalışma yaptık. Kenevir aynı zamanda sağlık açısından da önemli bir ürün." diye konuştu.

Keneviri farklı şekillerde ve geleneksel olarak değerlendirme konusunda çalışma yürüttüklerini anlatan Yanar, şunları kaydetti:

"Öz kültürümüzü ortaya çıkaran dokumalar yapmaya çalıştık. Bir giysi, bir gömlek, bir kravat, bir çanta, kilim gibi kenevirin kullanılabileceği tüm ürünlerden örnekler oluşturduk. Ürünlerimizi kilim dokumaları, düz dokuma teknikleri ile yapılan dokumalar, farklı dokuma teknikleriyle oluşturduk."