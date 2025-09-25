Geleneksel Türk Tiyatrosu İçin Önemli Çalıştay Düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü öncülüğünde, UNIMA Türkiye Milli Merkezi, Karagöz Derneği, Yaşayan Miras Vakfı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğiyle "Ortak Hafıza, Ortak Sorumluluk, Geleneksel Türk Tiyatrosu Çalıştayı" düzenlendi.

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılan çalıştay, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ev sahipliğinde gerçekleşti.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan geleneksel Karagöz sanatının temsilcisi Ahmet Bünyamin Özdem'in performansıyla başlayan çalıştaya, UNIMA Türkiye Milli Merkezi Başkanı Enis Ergün, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi katıldı.

UNIMA Türkiye Milli Merkezi Başkanı Ergün, burada yaptığı konuşmada, çalıştayın sıradan bir toplantı değil, milli kültür seferberliği olduğunu söyledi.

Karagöz, kukla, meddah, köy seyirlik oyunları ve hokkabazlık sanatının sadece meydanlarda, kahvehanelerde karşılaşılan seyirler olmadığını belirten Ergün, "Biz tanımlamak için geleneksel kelimesini kullanıyoruz ama onlar aslında Türk tiyatrosunun en asli unsurları. Bizim temellerimiz. Onlar aynı zamanda milletimizin ruhunun aynası, onların sesi, dili." dedi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Oğuz da Karagöz ve geleneksel Türk tiyatrosunun eğitim sisteminde daha güçlü şekilde yer alması gerektiğini vurgulayarak, bunun örgün eğitim programlarıyla mesleğin saygınlığını ve görünürlüğünü artıracağını ifade etti.

"Bu kıymetli kültürü hep birlikte daha iyi noktalara taşıyacağız"

Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Terzi ise Ankara'da geçen yılki festivalden sonra daha kapsamlı çalıştay yapma kararı aldıklarını belirterek, 10 şehirde de ilk defa hayata geçirilen Yaşayan Miras Şölenleri'nin gelecek sene 15 ilde devam edeceğini bildirdi.

Güneydoğu Bölgesi'nde bu yıl ilk kez düzenlenen Anadolu Şenlikleri'nin de gelecek yıl sürdürülmesinin planlandığını dile getiren Terzi, geleneksel sanatların daha geniş kitlelere ulaşması için yöneticilerin desteğinin önemine işaret etti.

Terzi, "Belediye başkanları, milletvekilleri, valiler, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları, aklınıza kim geliyorsa tabiri caizse vatandaşları maruz bırakarak, bu kıymetli kültürü hep birlikte daha iyi noktalara taşıyacağız." dedi.

Kültürel mirasın turizme katkısına da değinen Terzi, hikayesi olan destinasyonların turizmden daha fazla pay aldığını, bu potansiyelin gelecek yıllarda artacağını sözlerine ekledi.

Çalıştayda, Karagöz, orta oyunu, meddah ve kukla tiyatrosu gibi geleneksel Türk tiyatrosunun köklü örneklerinin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusu ele alındı.