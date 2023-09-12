Geleneksel sporların gelişimi Özbekistan'da masaya yatırıldı

Özbekistan'ın Hive şehrinde düzenlenen Uluslararası Etnospor Festivali ve Etnospor Zirvesi, 35 ülkeden devlet temsilcilerine ve spor insanlarına ev sahipliği yaptı.

Özbekistan'ın Hive şehrinde düzenlenen Uluslararası Etno spor Festivali ve Etno spor Zirvesi, 35 ülkeden devlet temsilcilerine ve spor insanlarına ev sahipliği yaptı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu, Özbekistan Spor ve Gençlik Bakanlığı ile Özbekistan Etnospor Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen zirvede, okçuluk ve güreş sporlarının temsilcileri özel oturumlarda bir araya geldi.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, uluslararası akademisyenler toplantısında geleneksel sporların ve oyunların gelişimi ele alındı.

Zirvede konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, gösterdikleri dayanışma nedeniyle katılımcı ülkelere teşekkür etti.

Erdoğan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen ve geleneksel sporların geleceğinin konuşulduğu panele, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.

Zirve kapsamında Bilal Erdoğan, Özbekistan Spor ve Gençlik Bakanı Adkham Ikramov, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gayıbov, Türkiye Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kazakistan Spor ve Kültür Bakan Yardımcısı Kuranbek Sarsen, Belarus Spor ve Turizm Bakan Yardımcısı Aleh Anderichyk'in katılımıyla geleneksel sporların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması adına iyi niyet anlaşması da imzalandı.