Geleneksel Sındırgı Çocuk Şenliği Dolu Dolu Geçti

SINDIRGI, BALIKESİR (Bültenler) - Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen Ramazan Sokağı etkinlikleri hafta sonu gerçekleştirilen çocuk şenliği ile dolu dolu geçti. Karagöz Hacivat gölge oyunu, orta oyunun yanı sıra, ödüllü yarışmalarda minikler aileleri birlikte yarışma heyecanını yaşadı.

Sındırgı Belediyesi tarafından kurulan Şişme oyun parklarında da çocuklar doyasıya eğlendi.

" Dondurmalar ve Jetonlar Ekrem Amca'dan "

Çocuk şenliği etkinliklerinde doyasıya eğlenen çocuklara Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş ilçe kaymakamı Zafer Oktay ile birlikte çocuklara dondurma ikram etti. Alanda bulunan oyuncaklar için de tüm çocuklara binlerce jeton dağıtıldı.

23 Nisan Hediyesi Kitap Fuarı

Sındırgı Belediyesi, Sındırgı Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, BAYŞAD ve bahadır organizasyon işbirliği ile 23 – 29 Nisan arasında ziyaretçilerini ağırlayacak Sındırgı 4. Kitap Fuarı düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Ramazan ayı etkinlikleri içerisinde Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte yayın evleri okurlarla buluşurken, her gün farklı yazarlar imza günleri ve konferanslarla öğrenci ve vatandaşlarla buluşuyor. Kitap Fuarına bu yıl yaklaşık 20 bin ziyaretçi bekleniyor. 23-29 Nisan tarihleri arasında 12.00 - 00.00 saatleri arasında açık kalacak fuarda yazarlar imza günleri ve etkinliklerde okurlarıyla buluşacak.

50 yayınevi ve 45 şair - yazarın katılacağı fuarda, beş gün boyunca söyleşi, panel, şiir dinletileri, çocuk etkinlikleri ve imza etkinliği düzenlenecek. Sındırgı Ramazan Sokağı alanında gerçekleştirilen kitap fuarında 25 Nisan Pazartesi Kertil Şiir Akşamları, 26 Nisan Salı panel, 27 Nisan Çarşamba Kadir Gecesi Özel programı, 28 Nisan Perşembe Karagöz Hacivat Gölge Oyunu, Kavuklu Okuyor Orta oyunu, 29 Nisan Cuma günü ise yazar Kahraman Tazeoğlu şiir ve söyleşi programı yer alacak. Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilecek sahne etkinlikleri teravih namazı sonrasında başlayacak.

Pandemi sonrası çocuklarla böyle eğlenceli bir ortamda buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, " Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz. Çocuk bayramını resmi programlarla, öğrencilerimizin birbirinden güzel gösterileri ile kutladık. Ama yetmez dedik. Hafta sonu Cumhuriyet Meydanını onlar için tahsis ettik. Etkinliklerle, oyun parklarıyla süsledik. Hatta dahası kitap fuarının açılış kurdelesini da 23 Nisan da çocuklarımızla birlikte kestik. Sındırgı'mızda her alanda eğitime destek olmak için, çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak eğlenceli projelerimizi sürdürüyoruz. Belediyecilik yalnızca yol yapmak fiziki hizmet etmek değildir. Sosyal projeler ile refah seviyesini yükseltmek, vatandaşlarımızın mutluluğunu arttırmak da bizlerin görevi. Bu kapsamda özellikle eğitim alanında ve geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve çocuklarımız için olan her projede yer aldık. Çocuklarımıza okuma alışkanlığını kazandırmak, eğitimlerine katkı sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok yazarın yer aldığı fuarımızda kültür ve sanat şöleni yaşanacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm halkımızı fuara bekliyorum. Sadece Sındırgı'lı değil, çevre ilçelerdeki öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızda bu fuardan ve etkinliklerden mutlaka faydalanmalı. Gelecek neslimizi, vatandaşlarımızı okumaya teşvik edecek uygularımız devam edecek. Çocuklarımızın bayramını bir kez daha kutluyorum." dedi.

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