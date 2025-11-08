Haberler

Geleneksel Sanatlar 'Evvel Bir Mirasın İzinde' Sergisiyle Yaşatılıyor

Geleneksel Sanatlar 'Evvel Bir Mirasın İzinde' Sergisiyle Yaşatılıyor
Güncelleme:
Geleneksel Sporlar Spor Kulübü Kültür Sanat Akademisi, 'Evvel Bir Mirasın İzinde' adlı karma sergiyi açtı. Sergide, çeşitli geleneksel sanat teknikleriyle hazırlanmış 101 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Açılışta, kültürün ve sanatın geleceğe aktarılması gerektiği vurgulandı.

Geleneksel Sporlar Spor Kulübü (GSK) Kültür Sanat Akademisince hazırlanan "Evvel Bir Mirasın İzinde" karma sergisi açıldı.

Ankara'da GSK Kültür Sanat Akademisi'nde düzenlenen karma sergide, hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini, yağlı boya ve ebru teknikleriyle hazırlanan 101 özgün eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdülhadi Turus, "GSK Kültür Sanat Akademisi olarak, açılışımızdan bu yana geçen bir yılı, emeğin, estetiğin ve sanatın en güzel örnekleriyle taçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Turus, Geleneksel Sporlar Spor Kulübü bünyesinde yer alan akademinin, zamanla yalnızca sporun değil, kültürün, sanatın ve estetiğin de bir araya geldiği bir ihtiyaçtan doğduğunu söyledi.

Bu süreçte özveriyle çalışan tüm hocaları, sanata gönül veren üyeleri ve emeği geçenleri tebrik eden Turus, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Evvel Bir Mirasın İzinde karma sergisi, köklü kültürümüzden ilham alarak geçmişle bugünü sanatın diliyle buluşturan, uzun soluklu bir emek yolculuğunun ürünüdür." ifadelerini kullandı.

Abdülhadi Turus, serginin, geleneksel sanatları yaşatma ve geleceğe aktarma yolunda ilham verici bir adım olmasını diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın da bugünün sanat anlayışını geleceğe taşımanın, geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kurmanın son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise bakanlık olarak bu tarz faaliyetleri desteklediklerini, kültürün geçmişten gelen izlerinin tamamını yaşatmaya devam ettiklerini kaydetti. Mumcu, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergiye, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam da katıldı.

Sergi, 22 Kasım'a kadar GSK Kültür Sanat Akademisi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
