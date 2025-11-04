Geleneksel Oyunlar Tırı, Karaman'da Çocuklarla Buluştu

Karaman'a gelen "Geleneksel Oyunlar Tırı", çocukları geçmişin oyunlarıyla buluşturdu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca ata yadigarı geleneksel oyun kültürünün yaşatılması amacıyla hayata geçirilen "Geleneksel Oyunlar Tırı" etkinliğinin 56'ncısı Karaman'da gerçekleştirildi.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda konuşlandırılan tırda bir araya gelen çocuklar, geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu.

Burada oluşturulan parkurda yer alan halat çekme, koca ayak, mangala, çember çevirme ve mas güreşi gibi oyunları deneyimleyen çocuklar, doyasıya eğlendi.

Geleneksel Oyunlar Tırı, yarın Niğde, 6 Kasım'da da Aksaray'da çocuklarla buluşacak.