Son dakika haber | GELENEKSEL MUMCULAR DEVE GÜREŞİ, 100 DEVENİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ - Haberler

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Son dakika haber | GELENEKSEL MUMCULAR DEVE GÜREŞİ, 100 DEVENİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, geleneksel olarak düzenlenen Mumcular Deve Güreşi, 100 devenin katılımıyla yapıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, geleneksel olarak düzenlenen Mumcular Deve Güreşi, 100 devenin katılımıyla yapıldı. Devler kıyasıya mücadele etti.

Mumcular Mahallesi Güreş Arenasında geleneksel deve güreşi festivali yapıldı. Güreşlere Akdeniz, Marmara ve Ege bölgelerinden 100'den fazla deve katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu güreşlere Bodrumlular yoğun ilgi gösterdi. Güreşleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da izledi. Başkan Aras ve beraberindekiler, güreşleri bulundukları yerden piknik yaparak izleyen Bodrumluları selamladı. Develerin kıyasıya mücadele ettiği güreşlerde zaman zaman heyecan dolu anlar yaşandı. Rakibinden kaçan bazı develer sahiplerine zor anlar yaşattı. Festivalde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Deve güreşi için burada hep beraberiz. Çok zevkli güreşler izliyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi

Son dakika haber | GELENEKSEL MUMCULAR DEVE GÜREŞİ, 100 DEVENİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

Son dakika haber | GELENEKSEL MUMCULAR DEVE GÜREŞİ, 100 DEVENİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

Son dakika haber | GELENEKSEL MUMCULAR DEVE GÜREŞİ, 100 DEVENİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

Son dakika haber | GELENEKSEL MUMCULAR DEVE GÜREŞİ, 100 DEVENİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

Son dakika haber | GELENEKSEL MUMCULAR DEVE GÜREŞİ, 100 DEVENİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

Son dakika haber | GELENEKSEL MUMCULAR DEVE GÜREŞİ, 100 DEVENİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

Son dakika haber | GELENEKSEL MUMCULAR DEVE GÜREŞİ, 100 DEVENİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

Son dakika haber | GELENEKSEL MUMCULAR DEVE GÜREŞİ, 100 DEVENİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

Son dakika haber | GELENEKSEL MUMCULAR DEVE GÜREŞİ, 100 DEVENİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

Son dakika haber | GELENEKSEL MUMCULAR DEVE GÜREŞİ, 100 DEVENİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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