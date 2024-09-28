Üye Girişi
Haberler

Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı İkinci Etabı Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Gerede ilçesinde gerçekleştirilen Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı'nın ikinci etabı, birçok ilden katılımcının yer aldığı bir etkinlikle başladı. Panayırda ürün satışları ve çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı'nın ikinci etabı başladı.

Gerede Belediyesi tarafından Tabakhaneler mevkisinde kurulan panayırda, Bolu ve ilçeleri ile 50 ilden gelen esnaf ve köylüler, yıl boyunca yetiştirdikleri ürünlerini satışa sunuyor.

Kaz eti, köy ekmeği, keş ve el işleri gibi ürünlerin yer aldığı panayırda, çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi.

Yarışmalarda dereceye giren vatandaşlara ödüllerini, Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Congar verdi.

Panayır, yarın düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel

Yerel Haberler Etkinlikler Ekonomi Güncel Gerede Turizm Tarım Yaşam bolu

İsrail ordusundan, 'Domino etkisi' videosu! Hizbullah'a mesajları çok açık

İsrail ordusunun Hizbullah'a mesajı çok açık! Videonun başlığı da bir hayli çarpıcı

 Nasrallah'ın ardından Hizbullah'ta yeni lider kim olacak? 32 yıl sonra tek bir isim konuşuluyor

Hizbullah'ta yeni lider kim olacak? Kapalı kapılar ardında tek bir isim konuşuluyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Lübnan çağrısı: İsrail'e karşı süratle harekete geçilmeli

Erdoğan'dan "Lübnan" açıklaması! Dünyaya bir de hayati çağrısı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı

Erken seçim olacak mı? Erdoğan, tartışmayı bitirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Kasımpaşa maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Nasrallah kimdir? Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatı Udinese Inter kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Udinese Inter özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Chelsea Brighton maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Chelsea Brighton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Arsenal Leicester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Arsenal Leicester maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? CANLI maç izle! (GALATASARAY KASIMPAŞA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galatasaray Kasımpaşa maçı nereden izlenir? Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bandırmaspor Ankaragücü maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bandırmaspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Samsunspor Göztepe maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Samsunspor Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sarıyer Kırklarelispor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sarıyer Kırklarelispor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Udinese Inter maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Udinese Inter maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });