Geleneksel Çin Yeni Yılı Resim Sanatı, Yeniliklerle Canlılığını Yeniden Kazanıyor

Çin'de, Bahar Festivali veya Çin Yeni Yılı'nın geleneksel kutlamalarında görülebilen çok çeşitli kültürel miraslar bulunuyor.

Çin'in kuzeyinde bulunan Tianjin Belediyesi'ndeki Yangliuqing ahşap baskı resim sanatı bunlardan biri.

Bu teknikle yapılan resimler, birçok bölge sakini için popüler yılbaşı dekorasyonları arasında yer alıyor.

Yüzlerce yıl önce Tianjin ve çevresinde gelişen bu sanat dalı, özellikle atalara saygı, uyum ve hayırseverlik gibi geleneksel Çin erdemleri olmak üzere çok çeşitli tema ve içeriğe sahip renkli desenler içeriyor.

SES 1 (Çince): HUO QİNGYOU, Yangliuqing ahşap baskı sanatı mirasçısı:

"Sadece bir resim karesi olmasına rağmen, çeşitli hikayeleri var. Onlar önümüzdeki yeni yıl için iyi şans ve umut getiriyor."

Çin'in ulusal somut olmayan kültürel mirası listesine ilk giren grupta yer alan eski resimler, yan ürünlerin geliştirilmesi gibi yeniliklerle yeniden canlılık kazandı.

SES 2 (Çince): HUO SHULİN, Yangliuqing ahşap kutu boyama sanatı icracısı:

"Son yıllarda, kültür ürünlerinin gelişmesi sırasında, geleneksel kültürün genç nesil arasında artan popülaritesini fark ettik. Şimdiye kadar en başarılı ürün yelpaze oldu. Bazı öğrenciler yelpazenin üzerine baskı yaparken bazıları da boyuyor. Bu bir tür aktif etkileşim. Yangliuqing ahşap baskı resimler de dahil olmak üzere her türlü kültürel ve yaratıcı ürün geleneksel kültürümüzün yayılmasına yardımcı oluyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)