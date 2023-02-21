Geleneksel Çin Tıbbı Sayımında 163 Yeni Bitki Türü Tespit Edildi

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde bulunan Tangshan'ın Fengnan bölgesindeki Geleneksel Çin Tıbbı Hastanesi'nde ilaç hazırlayan eczacılar, 15 Ocak 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)

BEİJİNG, 21 Şubat (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, Geleneksel Çin Tıbbı kaynaklarının dördüncü ulusal sayımı sırasında 163 yeni bitki türü tespit etti.

Bu duyuru, Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Geleneksel Çin Tıbbı Ulusal İdaresi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Pazartesi günü başkent Beijing'de sona eren iki günlük akademik değişim etkinliğinde yapıldı.

Geleneksel Çin Tıbbı Ulusal İdaresi Başkan Yardımcısı Huang Luqi, idarenin 2011'den bu yana dördüncü ulusal Geleneksel Çin Tıbbı kaynakları sayımını yürüttüğünü ve bundan verimli sonuçlar elde ettiğini söyledi.

Huang'a göre, Çinli araştırmacılar bir dizi yeni tür ve yeni ilaç kaynakları keşfetti ve Geleneksel Çin Tıbbı kaynakları üzerine özel çalışmalar başlatarak modern Geleneksel Çin Tıbbı'nın yenilikçi gelişimi için önemli bir temel oluşturdu.

Huang, sayımın ayrıca Geleneksel Çin Tıbbı kaynakları için dinamik bir izleme sistemi kurulmasına yardımcı olduğunu ve Geleneksel Çin Tıbbı için tohum ıslah üsleri ve bitkisel gen kaynak bankalarının inşasını teşvik ettiğini de sözlerine ekledi.