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Geleneksel Çin Bitkisel Tıbbı Sergi Salonu San Francisco'da Açıldı

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Geleneksel Çin Bitkisel Tıbbı Sergi Salonu San Francisco'da Açıldı

SAN FRANCİSCO, 6 Eylül (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde insanlar Geleneksel Çin Bitkisel Tıbbı Sergi Salonu'nu ziyaret ediyor, 6 Eylül 2022. Geleneksel Çin Bitkisel Tıbbı Sergi Salonu 3 Eylül'de San Francisco'da halka açıldı.

SAN FRANCİSCO, 6 Eylül (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde insanlar Geleneksel Çin Bitkisel Tıbbı Sergi Salonu'nu ziyaret ediyor, 6 Eylül 2022. Geleneksel Çin Bitkisel Tıbbı Sergi Salonu 3 Eylül'de San Francisco'da halka açıldı. (Fotoğraf: Lui Yilin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti San Francisco Eylül Güncel Haberler

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