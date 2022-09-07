Geleneksel Çin Bitkisel Tıbbı Sergi Salonu San Francisco'da Açıldı
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SAN FRANCİSCO, 6 Eylül (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde insanlar Geleneksel Çin Bitkisel Tıbbı Sergi Salonu'nu ziyaret ediyor, 6 Eylül 2022. Geleneksel Çin Bitkisel Tıbbı Sergi Salonu 3 Eylül'de San Francisco'da halka açıldı.
SAN FRANCİSCO, 6 Eylül (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde insanlar Geleneksel Çin Bitkisel Tıbbı Sergi Salonu'nu ziyaret ediyor, 6 Eylül 2022. Geleneksel Çin Bitkisel Tıbbı Sergi Salonu 3 Eylül'de San Francisco'da halka açıldı. (Fotoğraf: Lui Yilin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel