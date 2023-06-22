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Gelendost'ta Traktör Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Gelendost'ta Traktör Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Gelendost ilçesinde Celalettin Özkan'ın kullandığı traktör, Balcı köyü yakınlarında virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Gelendost ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Celalettin Özkan'ın kullandığı traktör, Balcı köyü yakınlarında virajı alamayarak devrildi.

Kazayı görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, hastane morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

Balcı Güncel Haberler

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