Gelen yabancı numaralı aramayı görünce eşini vuran sanığa 20 yıla kadar hapis istemi

ADANA'da eşi Dilan Akcan'ı (31) telefonuna gelen yabancı numaralı aramayı görünce tabancayla vurup yaralayan Ahmet Akcan (34) hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ADANA'da eşi Dilan Akcan'ı (31) telefonuna gelen yabancı numaralı aramayı görünce tabancayla vurup yaralayan Ahmet Akcan (34) hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, geçen yıl 30 Eylül'de Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Akcan, eşi Dilan Akcan'ın telefonuna gelen yabancı numaralı aramayı görünce aldatıldığı şüphesiyle eşini darbetti, ardından tabanca ile vurdu. Dilan Akcan kanlar içinde kalırken, eşi ise kaçtı. Hastanedeki tedavi sonrası polise giden Dilan Akcan, eşinden şikayetçi oldu. Şüpheli, 19 Ekim'de evinin odunluğunda saklanırken yakaladı.

Ahmet Akcan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Adana 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Akcan için 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.