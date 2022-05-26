Gelecekten gelen araç: Hyundai Staria ilk bakış - Haberler

Tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken Hyundai Staria, bugün Türkiye pazarında satışa sunuldu. MPV segmentinde iddialı bir konumda olan Hyundai Staria modelinin inceleme videosuyla karşınızdayız.

Hyundai Staria ilk bakış

ShiftDelete YouTube kanalında farklı içerikler ile karşınıza çıkmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda Hyundai Staria modelini inceledik. Dilerseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve sizleri videomuz ile baş başa bırakalım.

Staria, ülkemizde sadece 2.2 Litre CDRI dizel motor ile satışa sunulacak. 177 PS (yaklaşık 174 beygir) güç üretebilen motor, performans konusunda beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Aracın şanzımanının 8 ileri otomatik olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Hyundai, Staria modelini Türkiye pazarında sadece Prime donanım paketiyle satacak. Prime donanım paketi, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi otomotiv sektöründe standart haline gelen özelliklere sahip. Hyundai, sürücülerin görüş kalitesini artırmak için ön ve arka farları LED olarak tasarladı.

9 koltuklu olan Staria'nın yolcu bölümünde de klima kontrol paneli mevcut. 4.2 inç bilgi ekranıyla karşımıza çıkan araç, teknoloji konusunda beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

Hyundai Staria modelinde 8 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı standart olarak sunuluyor. Bluetooth ile bağlantı imkanı sunan bilgi-eğlence sistemi, 6 hopalör ile sürücü ve yolcuların müzik deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyor.

Hyundai Staria teknik özellikleri