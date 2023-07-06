Gelecek ve Saadet partilerinden TBMM'de grup kurma kararına ilişkin açıklama

Gelecek ve Saadet partileri, TBMM'de Saadet Partisi çatısı altında grup kurma kararı aldıklarını açıkladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde düzenledikleri basın toplantısında, TBMM'de grup kurma yönünde aldıkları karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, seçimlerin, partiler için sadece iktidara gelme veya muhalefet görevini üstlenme fırsatı olmadığını, aynı zamanda milletin mesajının doğru anlaşılması ve yorumlanması gereken bir sınav olduğunu söyledi.

Bu kapsamda seçim sonrası değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Davutoğlu, "Seçmenimizin verdiği en önemli mesaj, asla dağınıklığa izin vermeden, güçlü alternatiflere ihtiyaç duyduğu mesajıdır." dedi.

Ahmet Davutoğlu, şöyle devam etti:

"14 Mayıs seçimleri sonrası ortaya çıkan karamsar tabloyu dağıtmak, dağınıklık görüntüsünü ortadan kaldırmak, yeni işbirliği ve ittifak imkanlarını ortaya çıkarmak ve en önemlisi iktidarın yanlışlıkları karşısında TBMM'nin denetim gücünü artırmak üzere iki parti olarak birçok konuda fedakarlıklar yaparak önemli bir adım attık. Bu da Saadet-Gelecek ittifakı adı altında yeni bir çalışmayı birlikte yürütme kararlılığıdır. Gelecek Partisi ve Saadet Partisi milletvekilleri ortak grup çalışması içine girecekler. Bugün grup dilekçesi talebi TBMM'ye iletilecek. Her parti milletvekili kendi kimliklerini korumakla birlikte TBMM çatısı altında bir devre için Saadet Partisi Grubu olarak faaliyet gösterecek. Grup başkanı Gelecek Partisi'nden olacak. Görev dağılımlarının esasları tespit edildi, bütün bu hususlarda tam mutabakat içindeyiz."

Siyasi partiler arasında görüş farklılıklarının doğal olduğunu ama ülkedeki durumun bir araya gelmeyi ve işbirliğini gerektirdiğini söyleyen Davutoğlu, "Bu adımın, Türkiye'de özellikle önümüzdeki yerel seçimler de dahil olmak üzere geleceğimizi şekillendirecek önemli bir görev olduğu kanaatiyle bugün protokole imza attık. İnşallah önümüzdeki hafta ilk grup toplantımızı da birlikte yapacağız ve milletimize mesajlarımızı bu grup toplantısında vereceğiz." dedi.

"Bir araya gelmeyi ülkemiz ve milletimiz için bir ihtiyaç olarak gördük"

Temel Karamollaoğlu da seçimlerde bekledikleri sonucu elde edememelerine rağmen önemli bir yol aldıklarını ifade ederek, "Meclis'te bir araya geldiğimiz zaman, grup oluşturacak kadar milletvekilimiz var. Biz, bir araya gelmeyi ülkemiz ve milletimiz için bir ihtiyaç olarak gördük. Çünkü Meclis, bugüne kadar dışarıda, kürsülerde, mitinglerde dile getirdiğimiz konuların artık siyaseten de daha etkili olacak tarzda gündeme getirileceği bir ortamı bize bahşediyor. Ancak bu ortamı iyi değerlendirebilmek için de bir grup kurulmasına ihtiyaç var." şeklinde konuştu.

Milletvekillerinin, TBMM çatısı altında grup olmadan yapacağı çalışmaların daha zayıf kaldığına işaret eden Karamollaoğlu, şunlar kaydetti:

"Mecliste en ciddi ve verimli çalışmaları yapan grup inanıyorum ki bu grup olacak. Fikirlerde bazı farklılıkların olmasını, bakış açısına göre değerlendirmek mümkün. Bunu bir ayrım vesilesi olarak görmek de bir zenginlik olarak görmek de mümkün. Aslında farklı fikirlerin olması birlikte çalışıldığı müddetçe büyük zenginliktir diye düşünüyorum."

Karamollaoğlu, bundan sonraki seçimlere, birlik ve beraberlik içinde ittifakları sürdürerek girdikleri takdirde çok daha iyi neticeler alacaklarına inandıklarını dile getirerek, "Sesimiz Mecliste daha gür çıkacak. Fikirlerimiz, düşüncelerimiz hükümetin ve diğer siyasi partilerin alacakları kararlarda etkili olacak. Buna samimi olarak inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Saadet-Gelecek İttifakı kuruldu

Ayrıca Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, TBMM'de grup kurma kararının detaylarına ilişkin "Saadet-Gelecek İttifakı" başlığıyla ortak açıklama yaptı.

İttifak kararının gerekçelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geniş toplum kesimlerinin önüne daha güçlü bir alternatif koyabilmek, siyasi yelpazedeki dağınıklığı giderebilmek, muhalefetin TBMM'deki denetim gücünü artırabilmek, genel seçimler sonrası oluşan alternatifsizlik duygusuna dayalı karamsar toplumsal psikolojiyi dağıtarak yeni bir umut ve vizyon dalgası oluşturmak, yerel seçimlere hazırlıkları daha etkin şekilde yürütebilmek, iktidarın milli ve manevi değerleri istismar ederek sürdürdüğü otoriter yolsuzluk düzenine karşı siyasi ahlak başta olmak üzere ortak değerleri siyasi hayata egemen kılmak, yanlış ekonomik politikaların yol açtığı yoksullaşma süreci ile büyük çoğunluğu açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakılan halkın gür sesi olmak, temel hak ve özgürlükler bağlamında siyasi çıkarları değil insan onurunu ve adaleti yücelten bir siyasi iklimin oluşmasını sağlamak, iktidarın kutuplaştırmaya, sloganlara ve kaba hakaret diline dayalı siyaset yöntemine karşı ortak aidiyet bilincine, akla, vicdana ve siyasi nezakete dayalı bir siyaset yöntemine öncülük edebilmek."

"Seçim ittifakı" dahil her türlü işbirliğini kapsayacak

İttifakın, Meclis çalışmalarının yanı sıra 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde de "seçim ittifakı" dahil her türlü işbirliğini kapsadığı vurgulanan açıklamada, iki parti arasında istişare mekanizmaları oluşturulacağı, oluşabilecek görüş farklılıklarında ise partilerin kendi program ve politikalarına uygun şekilde faaliyette bulunabileceği aktarıldı.