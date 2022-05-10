Gelecek Varlık'ın ilk çeyrek toplam tahsilatı 232,8 milyon

Varlık yönetim sektörü kuruluşu Gelecek Varlık, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,5 artırdığı tahsilatını 232,8 milyon TL'ye çıkardı.

Gelecek Varlık'tan yapılan açıklamaya göre, yeni yıla 132 milyon TL tutarında alacak satın alımıyla başlayan Gelecek Varlık'ın toplam anapara alacağı 18,8 milyar TL'ye yükseldi. Bugüne kadar 550 bine yakın müşterisini finansal özgürlüğüne kavuşturan şirketin, ilk çeyrekte borcunu çözümlediği müşteri sayısı 17 bine ulaştı. FAVÖK'ü ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,9 artışla 146,4 milyon TL'ye çıkan Gelecek Varlık, bu dönemdeki net karını yüzde 59,5 artırarak 79,8 milyon TL'ye taşıdı. 2021 yılı net dönem karının yüzde 25'ine denk gelen brüt 43,5 milyon TL'yi yatırımcılarına temettü olarak dağıtan şirketin kar dağıtımı 6 Mayıs'ta tamamlandı.

"Borçluların nakit akışlarını yoluna koyabilmek için temel ihtiyacı zaman"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, mevcut alacaklarından 800 milyon TL tahsilat hedefledikleri 2022'nin ilk çeyreğinde tahsilatlarının 232,8 milyon TL olarak gerçekleşmesinin kendilerini yıl sonu hedeflerine yaklaştırdığını bildirdi.

Yüksek tüketici enflasyonuna ve kurumların maliyetlerinde yaşanan artışa rağmen yakalanan yüzde 46,5 tahsilat artışının, bireylerin ve kurumların yakın zamanda ekonomik toparlanma yaşayacaklarına inandıklarının göstergesi olduğunu vurgulayan Ünlüdoğan, şunları kaydetti:

"BDDK'nin tahsili gecikmiş kredilerin yönetimi ile ilgili bankalara sağladığı esnekliğin sona ermesiyle birlikte takipteki kredilerin artmaya başladığını görüyoruz. Fakat hem bireylerin hem de kurumların imkan buldukları ilk anda borçlarını kapatma eğiliminin olduğunu da biliyoruz. Borçluların nakit akışlarını yoluna koyabilmek için temel ihtiyacı zaman... Bankalar alacaklarını zamanında tahsil edemediklerinde yeni kredi kullandırımı için kaynaklarının bir kısmı bu kredilerde bloke olabiliyor, borçlular ise ödeme yapmak isteseler dahi bankaların bu yöndeki takvimine uymakta zorlanabiliyor. Biz varlık yönetimi sektörü olarak, bankalara ve borçlulara bu konularda çözüm sağlıyoruz."

Gelecek Varlık'ın yatırımcılarına 43,5 milyon TL tutarında temettü ödemesini mayıs ayı içinde tamamladığını bildiren Ünlüdoğan, "İkinci çeyrekte de bankaların satış ihalelerini yakından takip edeceğiz. Yatırımlarımıza devam ederek yatırımcılarına güven sunan bir şirket olmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Başta bankalar olmak üzere finans sektörünün gecikmiş alacaklarını satın alarak kurumların hem bilançosunun temizlenmesine hem de borçların yeniden yapılandırılmasına olanak sağlama amacıyla 2005 yılında Fiba Grubu iştiraki olarak kurulan Gelecek Varlık, bugüne kadar 550 bine yakın gerçek/tüzel kişinin borçlarını sonlandırırken, gerçek ve tüzel kişilerden yaklaşık 1,6 milyon kişinin borcuna çözüm üretme hedefiyle 2,1 milyar TL yatırım yaptı.