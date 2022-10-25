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Gelecek stratejisti yazar John Sanei: Tüm olasılıklara hazırlıklı olmalıyız

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Gelecekte yaşanacaklardan etkilenmemenin mümkün olmadığını belirten gelecek stratejisti ve çok satan kitapların yazarı John Sanei, yine de toplumun geleceğe ilişkin "tüm olasılıklara hazırlıklı olması" gerektiğini söylüyor.

Gelecekte yaşanacaklardan etkilenmemenin mümkün olmadığını belirten gelecek stratejisti ve çok satan kitapların yazarı John Sanei, yine de toplumun geleceğe ilişkin "tüm olasılıklara hazırlıklı olması" gerektiğini söylüyor.

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

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